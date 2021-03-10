На Орловщине число заболевших COVID-19 достигло 31 089

Ещё 3 человека умерло

В Орловской области зарегистрировали ещё 77 заражений COVID-19 за сутки, сообщили в федеральном оперштабе. Всего за время пандемии коронавирусом заболели 31 089 орловцев.

Прирост смертности по-прежнему стабилен – ещё 3 человека скончались, общее число умерших от COVID-19 в Орловской области достигло 464. Ещё 83 человека победили вирус. На 10 марта количество выздоровевших орловцев составляет 28 340.

Всего по России выявили 9 079 случаев заболевания за сутки, с начала пандемии заразилось 4 351 553 человека, из них 3 945 527 выздоровело. 90 275 россиян умерло от COVID-19.

ИА «Орелград»