На Орловщине число заболевших COVID-19 достигло 31 089

10.3.2021 | 14:28 Новости, Общество

Ещё 3 человека умерло

В Орловской области зарегистрировали ещё 77 заражений COVID-19 за сутки, сообщили в федеральном оперштабе. Всего за время пандемии коронавирусом заболели 31 089 орловцев.

Прирост смертности по-прежнему стабилен – ещё 3 человека скончались, общее число умерших от COVID-19 в Орловской области достигло 464. Ещё 83 человека победили вирус. На 10 марта количество выздоровевших орловцев составляет 28 340.

Всего по России выявили 9 079 случаев заболевания за сутки, с начала пандемии заразилось 4 351 553 человека, из них 3 945 527 выздоровело. 90 275 россиян умерло от COVID-19.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2021 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования