«ОДСК» получила награды за лидерство в двух регионах

9 марта в рамках Всероссийской строительной недели в Москве группа компаний «ОДСК» получила две престижные награды за первые места по объему ввода жилья в эксплуатацию – сразу в двух регионах. По итогам работы группа компаний второй год подтверждает статус лидера в Орловской и Липецкой областях.

На церемонии открытия РСН-2021, сразу после приветственной речи главы Минстроя РФ Ирека Файзуллина, состоялось торжественное награждение лидеров строительной отрасли. Дипломы за высокие достижения победителям вручил Леонид Казинец, первый заместитель Председателя Общественного совета при Минстрое России.

– Мы понимаем, насколько важно сделать все, что от нас зависит, чтобы повысить уровень комфорта жизни в регионах. С поддержкой, которая оказывается сейчас на государственном уровне, мы надеемся сохранить темпы комплексной застройки территорий, несмотря на сложности, с которыми продолжает сталкиваться строительная отрасль в связи с последствиями мировой пандемией», – поделился мнением Валерий Глущенко, председатель совета директоров ПАО «Орелстрой», орловского кластера «ОДСК».

Напомним, что «Единый ресурс застройщиков» совместно с «Национальным Объединением Застройщиков» в постоянном режиме собирают данные о качестве строящегося жилья. В результате, группа компаний «ОДСК» в региональной номинации градостроительного конкурса новостроек «Топ ЖК-2021» заняла первое место. «Лучшим ЖК» по мнению экспертов стал жилой комплекс «Московский парк». Ранее жюри премии отметило наградами ЖК «Университетский» и ЖК «Подсолнухи», которые возводит «Орёлстрой».

ИА «Орелград»