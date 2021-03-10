Орловские приставы «выбили» 21 млн рублей долга по зарплате

Взыскание зачастую происходило в принудительном порядке.

В Орловской области судебные приставы-исполнители за минувший год помогли местным работникам получить свыше 21 миллиона рублей, которые им задолжали по заработной плате предприятия и организации региона. Такие данные привели в областном управлении ФССП России. В ведомстве подчеркнули, что данное направление деятельности остается одним из приоритетов, находится на постоянном контроле руководства УФССП.

«Совместные усилия судебных приставов, прокуратуры и правительства Орловской области приносят положительные результаты, — говорят в ведомстве. — В 2020 году в структурных подразделениях УФССП России по Орловской области на исполнении находилось 898 исполнительных производств о взыскании задолженности по заработной плате в отношении 67 должников. Подлежащая взысканию сумма по поступившим исполнительным документам составляла более 30 миллионов рублей».

Благодаря принятым мерам было окончено и прекращено 815 таких исполнительных производств, или 90,6 процента от их общего количества. По уточненным данным, всего в пользу обиженных работодателями орловцев было перечислено 21,876 миллиона рублей. Кстати, по сравнению с аналогичным показателем годичной давности остаток исполнительных производств о взыскании долга по зарплате сократился в 6 раз.

«Основным фактором, обеспечивающим исполнение судебных решений по взысканию заработной платы, является принятие неотложных мер, — резюмируют в управлении ФССП. — Это и установление местонахождения должника, его расчетных счетов и имущества, и арест имущества с последующей реализацией. Также эффективным инструментом воздействия на должников является реализация полномочий административной юрисдикции и мер уголовно-правового характера».

ИА «Орелград»