Под Орлом бывшему полицейскому дали 11 лет тюрьмы за наркотики

10.3.2021 | 19:26 Новости, Общество

Он убедил своего знакомого инсценировать хранение запрещённого вещества, а затем «раскрыл» преступление

Урицкий районный суд приговорил экс-оперативника из антинаркотического отдела к 11 годам колонии строгого режима за сбыт наркотиков, превышение полномочий и фальсификацию оперативно-розыскных мероприятий. Об этом сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

Осуждённый попросил своего ранее судимого знакомого сделать вид, что тот хранит дома наркотики. Он согласился, и полицейский передал ему 1,18 грамма запрещённого вещества. После чего оперативник «изъял» наркотики и пообещал знакомому, что в тюрьму тот не попадёт.

После освобождения осужденный не сможет занимать должности в органах в течение 3 лет. Его также лишили звания майора.

ИА «Орелград»

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С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
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