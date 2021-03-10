Под Орлом бывшему полицейскому дали 11 лет тюрьмы за наркотики

Он убедил своего знакомого инсценировать хранение запрещённого вещества, а затем «раскрыл» преступление

Урицкий районный суд приговорил экс-оперативника из антинаркотического отдела к 11 годам колонии строгого режима за сбыт наркотиков, превышение полномочий и фальсификацию оперативно-розыскных мероприятий. Об этом сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

Осуждённый попросил своего ранее судимого знакомого сделать вид, что тот хранит дома наркотики. Он согласился, и полицейский передал ему 1,18 грамма запрещённого вещества. После чего оперативник «изъял» наркотики и пообещал знакомому, что в тюрьму тот не попадёт.

После освобождения осужденный не сможет занимать должности в органах в течение 3 лет. Его также лишили звания майора.

ИА «Орелград»