Появились новые фотографии разобранного Красного моста

Сегодня объект посетили губернатор Андрей Клычков и мэр Юрий Парахин

Пресс-служба администрации Орла опубликовала новые фотографии реконструкции Красного моста. Сегодня, 10 марта, объект посетили губернатор Андрей Клычков и мэр Юрий Парахин.

По словам первого вице-мэра Олега Минкина, подрядчик «Ремспецмост» доделывает сваи пешеходного моста. Затем рабочие положат настил, сделают навесы и освещение. Пешеходный мост пообещали открыть к маю.

После этого подрядчик начнет с другой стороны Красного моста делать мост для коммуникаций. Для этого нужно дождаться конца отопительного сезона.

«Далее продолжатся демонтажные работы: предстоит разобрать пролётные конструкции, разобрать и восстановить русловую опору. Параллельно с этим планируется перекладка инженерных сетей на береговых частях, чтобы обеспечить подходы к временной пешеходной переправе. С 1 марта 2021 года на объекте начали работать археологи, сообщил Олег Минкин. Площадь их ответственности – по обе стороны моста в зоне исторического центра», — сообщила пресс-служба мэрии.

ИА «Орелград»