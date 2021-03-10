Прокуратура изучит ситуацию с зарплатой орловских швей

По словам сотрудников швейного предприятия, им не платят уже полгода

Прокуратура Орловской области проверит владельца швейного предприятия, который уже полгода якобы не платил зарплату сотрудникам. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По словам швей, работодателя не получается заставить выплатить деньги: «Во всех государственных органах он врёт и говорит, что никто у него не работал с момента начала швейного дела, доходов он якобы не получал». При этом на производстве работают десятки человек.

В областной прокуратуре установили, что ранее государственная инспекция труда по Орловской области уже получала обращение от работников этого предприятия, но никаких мер принято не было.

Теперь прокуратура проверит соблюдение трудового доказательства, а также действия должностных лиц, которые не отреагировали на обращение швей.

ИА «Орелград»