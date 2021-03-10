Прокуратура изучит ситуацию с зарплатой орловских швей

10.3.2021 | 18:33 Новости, Общество

По словам сотрудников швейного предприятия, им не платят уже полгода

Прокуратура Орловской области проверит владельца швейного предприятия, который уже полгода якобы не платил зарплату сотрудникам. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По словам швей, работодателя не получается заставить выплатить деньги: «Во всех государственных органах он врёт и говорит, что никто у него не работал с момента начала швейного дела, доходов он якобы не получал». При этом на производстве работают десятки человек.

В областной прокуратуре установили, что ранее государственная инспекция труда по Орловской области уже получала обращение от работников этого предприятия, но никаких мер принято не было.

Теперь прокуратура проверит соблюдение трудового доказательства, а также действия должностных лиц, которые не отреагировали на обращение швей.

ИА «Орелград»

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