Сотни самостроев обнаружили под Орлом

Жители пригорода незаконно возвели гаражи и сараи.

Администрация Орловского района обнародовала оперативные данные о работе с так называемыми самовольными постройками. Во всех сельских поселениях проходит инвентаризация. При выявлении самостроев их владельцам предлагают узаконить постройки, оформив на них право собственности в установленном законом порядке. Государство от этого выиграет, ведь за узаконенные самострои их хозяевам придется платить налоги. Кстати, это одна из главных причин того, что местные жители не спешат оформлять постройки в свою собственность.

«Далеко не везде такая работа идет с нужной интенсивностью, отметила при этом Ольга Аксютина, начальник управления муниципального имущества и архитектуры. — Лучше всех поработали специалисты в Платоновском и Лошаковском сельских поселениях. В первом из 2696 таких объектов юридически оформлены 2599 и еще 93 находятся в стадии оформления. В Лошаковском, соответственно, 244 прошли процедуру и 107 приступили к оформлению документов».

Всего в 2020 году в Орловском районе было снесено более 70 бесхозяйных построек. Речь идет о строениях, владельцев которых найти так и не удалось. В то же время потенциальным владельцам подобной недвижимости за год было направлено 861 письмо с предложением приступить к оформлению объектов в собственность. Кстати, на прошедшем в администрации района совещании было отмечено, что многие местные жители «притаились»: они выжидают так называемой «гаражной амнистии».

«Но оформлять, тем не менее, все равно придется, и в новом документе, который готовится в Государственной Думе, эта норма непременно будет указана», — заявила временно исполняющая обязанности главы района Лилия Пиняева.

ИА «Орелград»