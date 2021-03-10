Три человека погибли в автокатастрофе под Орлом

Авария случилась во время обгона

Три человека погибли в массовом ДТП в Орловской области, сообщила пресс-служба регионального управления ГИБДД.

Трагедия случилась 9 марта в 23.50 на трассе М-2 «Крым». Установлено, что 62-летний водитель «Хендэ Солярис» ехал в сторону Курска и решил обогнать попутный грузовик «Исудзу». Маневр оказался неудачным: при возвращении на свою полосу иномарка врезалась во встречный «Форд Фокус», а затем получила удар от грузовика.

В результате ДТП погибли водитель «Соляриса» и его пассажир, а также 24-летний водитель «Фокуса».

ИА «Орелград»