В деле о гибели рабочего на сенаже поставлена точка

10.3.2021 | 8:30 Новости, Происшествия

Виновный в смерти рабочего получил реальный срок лишения свободы.

Вступил в законную силу обвинительный приговор, вынесенный в конце прошлого года судом Урицкого района. Перед ним предстал теперь уже бывший работник одного из местных предприятий. Он трудился в должности тракториста. Ему было доверено управление тяжелой техникой — трактором John Deere.

Как следует из материалов дела, в августе 2020 года мужчина трудился в поле. Он управлял трактором, а на земле ему помогал разнорабочий. Задачей этой пары было выполнение работ по закрытию сенажных курганов пленкой. Отметим, что тракторист находился в состоянии алкогольного опьянения. Видимо, поэтому его внимание притупилось.

Он включил задний ход, не убедившись в том, что позади трактора нет его помощника. При этом тракторист не подал и обязательный в таких случаях звуковой сигнал. В результате трактор наехал на разнорабочего. От полученных травм тот скончался. Трактористу предъявили обвинение в причинении смерти по неосторожности. Свою вину он признал. Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год с отбыванием в колонии-поселении.

ИА «Орелград»

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С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
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