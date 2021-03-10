В Орле мужчина едва не убил алкоголика, отказавшегося «сотрудничать»

10.3.2021 | 12:40 Новости, Происшествия

Суд поставил точку в деле о пьяной разборке.

Вступил в законную силу обвинительный приговор Северного районного суда города Орла. Перед ним предстали двое местных жителей, которые совместно совершили несколько преступлений. Однако их действия были квалифицированы по разным статьям УК и наказание они получили разное.

Началось все с того, что один приятель приехал вместе со своей семьей к другому – погостить и отдохнуть. В компании было еще несколько человек. С одним из них у подсудимого возник конфликт. Желая погасить его, гость ушел. Однако вскоре подсудимый, находившийся уже в состоянии сильного алкогольного опьянения, решил найти обидчика и проучить его. Вот только где его найти, он не знал.

Вместе с приятелем, который и стал вторым фигурантом этого дела, он отправился на поиски. Дорога привела их к квартире местного жителя, человека, злоупотребляющего спиртным. Подсудимые без разрешения вломились к нему в дом, за что на них было заведено дело по статье о незаконном проникновении в чужое жилище.

Хозяин был очень пьян и фактически не мог внятно разговаривать. Подсудимые поколотили его, после чего алкоголик, наконец, сообразили, что от него хотят. Он согласился показать, где живет тот самый обидчик, на поиски которого и отправились приятели. Вместе они вышли на улицу. Идти алкоголик тоже не мог, он то и дело падал. Это так разозлило оного из подсудимых, что он повалил алкоголика на землю и жестоко избил руками и ногами. От полученных травм потерпевший мог умереть, его спасла только вовремя оказанная медицинская помощь.

Виновными суд признал обоих подсудимых. Один из них получил наказание в виде 1 года и 1 месяца исправительных работ с удержанием 10 процентов из его заработной платы в пользу государства. Его приятель, который чуть не убил потерпевшего, получил 8 лет и 1 месяц лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

ИА «Орелград»

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