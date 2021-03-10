В Орле водитель «Мерседеса» устроил массовое ДТП

А пострадал в результате пешеход

В Орле в результате массового ДТП на улице Комсомольской пострадал 63-летний пешеход, сообщила пресс-служба регионального управления ГИБДД.

Инцидент произошел 9 марта в 20.20 на улице Комсомольской неподалеку от остановки «Чайка». Установлено, что 30-летний водитель «Мерседеса» трогался от дома №53. В этот момент иномарка столкнулась с «Хендэ Солярисом», а тот, в свою очередь, протаранил попутный «Форд Мондео».

После этого «Форд» врезался в столб и сбил пешеходный забор — последний и упал на пешехода. Мужчине не потребовалась госпитализация, уточнили в ГИБДД.

ИА «Орелград»