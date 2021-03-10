В орловский суд передали дело об убийстве туристическим ножом

Мужчина из Ливен зарезал незнакомца возле магазина

Ливенца обвиняют в убийстве незнакомца туристическим ножом, сообщили в пресс-службе орловской областной прокуратуры.

По версии следствия, в августе 2020 года обвиняемый поругался с незнакомцем возле одного из торговых павильонов в Ливнах. После этого фигурант трижды ударил потерпевшего туристическим ножом в грудь, в результате чего тот скончался.

Прокурор утвердил обвинительное заключение по статье «Убийство». Дело направили в Ливенский районный суд.

ИА «Орелград»