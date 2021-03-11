Для самой большой школы Орла выкопали котлован

11.3.2021 | 11:22 Новости, Строительство

Здание на улице Зеленина планируют построить к концу следующего года

Пресс-службы администраций Орла и области рассказали о ходе строительства школы на улице Зеленина, которая станет самой большой в столице региона. В частности, на объекте уже выкопали котлован площадью 7000 кв. м.

Накануне объект посетили губернатор Андрей Клычков и мэр Орла Юрий Парахин. Им доложили, что рабочие установили временные столбы освещения и сейчас продолжают испытания свай.

Здание будет состоять из двух корпусов – для начальной и старшей школы. В каждом из них будет отдельный спортзал. Общая площадь зданий составит 27 000 кв. м. Ранее сообщалось, что школа сможет принять 1225 учеников, при этом обучение будет организовано в одну смену.
«Проектом предусмотрены 2 спортивных зала для старших и младших классов, пищеблок и обеденный зал на 613 посадочных мест. На втором этаже имеется актовый зал на 560 мест, на третьем – выставочный зал, зал для хореографии и библиотека с читальным залом», — рассказала пресс-служба правительства Орловской области.

На территории школы расположатся три зоны:

  • спортивная – с футбольным полем, баскетбольной площадкой и беговой дорожкой;
  • зона отдыха и игр;
  • хозяйственная зона с котельной, подстанцией и мусоркой.

Напомним, школу на Зеленина строит компания «Техспецкомплект» — один из любимых подрядчиков орловских властей при губернаторе Андрее Клычкове. Как выяснил «Орелград», фирма получила контракт на 892 млн рублей странным образом: она не участвовала ни в одном из тендеров, а когда их признали несостоявшимися, с ней заключили контракт как с единственным поставщиком. По этому факту проводится прокурорская проверка.

ИА «Орелград»

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