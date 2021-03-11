Грузовикам запретили заезжать в «Новую Ботанику» в Орле

11.3.2021 | 17:50 Новости, Общество

Теперь на фуры под окнами жители могут жаловаться в ГИБДД

Грузовикам запретили заезжать в микрорайон «Новая Ботаника» в Орле. Об этом на своей странице во «ВКонтакте» сообщил вице-спикер областного совета Михаил Вдовин.

Ранее жители микрорайона в социальных сетях неоднократно жаловались на припаркованные фуры под окнами.  «Хочу отметить, что этот вопрос касается не только безопасности наших детей, но и изрядного количества выхлопных газов под окнами квартир», — подчеркнул Вдовин.

По его словам, на дороге в микрорайон установили знак, запрещающий въезд большегрузов, а жители могут официально жаловаться в ГИБДД, если водители грузовиков нарушают правила.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2021 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования