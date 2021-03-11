Грузовикам запретили заезжать в «Новую Ботанику» в Орле

Теперь на фуры под окнами жители могут жаловаться в ГИБДД

Грузовикам запретили заезжать в микрорайон «Новая Ботаника» в Орле. Об этом на своей странице во «ВКонтакте» сообщил вице-спикер областного совета Михаил Вдовин.

Ранее жители микрорайона в социальных сетях неоднократно жаловались на припаркованные фуры под окнами. «Хочу отметить, что этот вопрос касается не только безопасности наших детей, но и изрядного количества выхлопных газов под окнами квартир», — подчеркнул Вдовин.

По его словам, на дороге в микрорайон установили знак, запрещающий въезд большегрузов, а жители могут официально жаловаться в ГИБДД, если водители грузовиков нарушают правила.

ИА «Орелград»