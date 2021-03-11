Орловец украл деньги ради игр

Жертвой преступника стал юноша, обронивший банковскую карту.

В Ливнах суд рассмотрел дело о необычной виртуальной краже. Фигурантом стал местный житель, который был обвинен в хищении денег с чужой банковской карты. Как следует из материалов уголовного дела, молодой человек глубокой ночью в октябре прошлого года отдыхал в одном из ночных клубов города Ливны. Кстати, непонятно, как этот клуб вообще работал в такое время, учитывая введенные из-за нового коронавируса ограничения.

Как бы то ни было, в период от трех до четырех часов ночи посетитель этого клуба нашел на полу оброненную, как выяснилось позже, другим посетителем банковскую карту. Ее потерял юноша, которому карту дал его отец. Находку следовало передать администрации заведения. Но подсудимый поступил иначе, так как им овладела корысть.

Он решил деньги похитить. Для этого сначала ненадолго вышел из клуба. На улице молодой человек, используя свой личный мобильный телефон, вошел на виртуальный рынок приложений. Он выбрал себе несколько компьютерных игр, покупку которых оплатил чужой банковской картой. Общая стоимость этих игр превысила 12 тысяч рублей. Затем клиент вернулся в клуб, где отоварился за чужой счет в баре. Он пару раз заказал себе напитки.

Кстати, следствие и суд квалифицировали его действия не по статье «Кража», а по статье «Мошенничество», так как молодой человек утаил от бармена сведения о том, что расплачивается не своей картой. В результате любитель компьютерных игр получил 1 год и 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком на 1 год, в течение которого он должен своим поведением доказать исправление.

ИА «Орелград»