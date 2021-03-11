Орловская область все-таки получит деньги от Фонда ЖКХ

Госкорпорация перечислит региону небольшую сумму.

Правлением Фонда ЖКХ приняты решения о перечислении в субъекты Российской Федерации 82,72 миллиарда рублей. Такую информацию приводит департамент внешних коммуникаций и связей с общественностью этой государственной корпорации. Речь идет о реализации федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда».

В число тех, кому будут выделены федеральные средства, попала и Орловская область. Сообщается, что правлением государственной корпорации одобрено перечисление ей 27,85 миллиона рублей — в соответствии с представленным Орловской областью реестром контрактов на приобретение квартир для переселения граждан из аварийного жилья. Для сравнения, Тверская область на предоставление финансовой поддержки на реализацию указанной программы в качестве аванса получит 82,24 миллиона рублей.

Напомним, 1 марта Орловская область в числе нескольких других регионов стала участницей весьма жесткого селекторного совещания, которое провел первый заместитель генерального директора Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства Олег Рурин. Он потребовал объяснений о причинах затягивания сроков предоставления заявок.

В ответ заместитель председателя правительства Орловской области по развитию инфраструктуры Игорь Тиньков сообщил, что «в настоящее время размер свободных средств закрепленного за регионом лимита, не перекрытый заявкой субъекта РФ, составляет порядка 185 миллионов рублей». По его словам, это связано «с заметным повышением стоимости квадратного метра жилья на региональном рынке недвижимости». Чиновник также заверил, что с потенциальными застройщиками проводятся переговоры, в том числе им предлагаются компенсационные земельные участки.

ИА «Орелград»