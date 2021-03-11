Орловские школы искусств получат 29 млн рублей

11.3.2021 | 17:11 Культура, Новости

Деньги пойдут на покупку оборудования и учебников 

Орловские школы искусств в 2021 году получат 28,8 млн рублей, сообщили в пресс-службе правительства области. Деньги выделены в рамках национального проекта «Культура», их нужно будет потратить на музыкальные инструменты, оборудование и учебные материалы.

Финансирование разделят 6 учреждений. В основном они находятся в районах. В частности, Змиевская детская школа искусств получит 4,5 млн рублей, Шаблыкинская — 6 млн рублей, Хотынецкая — 3,2 млн рублей. По 2,7 млн рублей получат Новосильская и Троснянская детские школы искусств.

Оставшиеся 9,6 млн рублей пойдут на финансирование Орловского областного колледжа культуры и искусств.

ИА «Орелград»

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Орелград. 2021 год

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