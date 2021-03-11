Орловский сенатор раскритиковал методику распределения субвенций

Владимир Круглый указал на недостатки выделения денег ТФОМС.

Подробнее о недостатках действующего в стране финансового механизма сенатор от Орловской области Владимир Круглый рассказал в интервью «Парламентской газете». Напомним, сенатор является заслуженным врачом РФ. По его мнению, действующие механизмы финансирования территориальных программ ОМС способствуют появлению «скрытого дефицита» средств на оказание медпомощи в регионах.

Свое мнение сенатор высказал после того, как Счетная палата РФ обнародовала данные анализа предоставления и расходования субвенций территориальным ФОМС. Аудиторы считают, что фонды в регионах недостаточно финансируются. В свою очередь ФОМС сообщил, что планирует вместе Минздравом в 2021 году «проработать вопрос о возможности совершенствования методики распределения субвенций». Одной из главных проблем Владимир Круглый назвал большую дифференциацию стоимости услуг лечения и оказания медпомощи в регионах.

«Одно и то же лечение в разных регионах по стоимости отличается, — заметил сенатор. — Например, если жителя другого региона оперировали в Москве, то фонд медстрахования в рамках межтерриториальных расчетов заплатит в 3-4 раза больше за одну и ту же медуслугу, нежели в другом регионе. Речь идет о любой операции, даже экстренной».

Круглый считает, что методику распределения субвенций необходимо совершенствовать, считает он. По его словам, Счетная палата вскрыла признаки «скрытого дефицита» финансирования территориальных программ ОМС. Неоплаченные объемы медпомощи превышают запланированные в ряде регионов на 13-18 процентов, в том числе из-за того, что не все виды заболеваний стандартизированы.

«Далеко не по всем заболеваниям Минздравом разработаны и утверждены клинические рекомендации, — заявил Круглый. — А уже с 2022 года они будут обязательны для лечения. Экономика нозологических групп еще не до конца сформирована на федеральном уровне. То есть непонятно, какие препараты должны быть обязательно включены в программу госгарантий».

ИА «Орелград»