Под Орлом женщина пошла по стопам Паниковского

Нетрезвая дамочка похитила чужую птицу.

Ливенский районный суд Орловской области вынес обвинительный приговор в отношении жительницы соседнего Должанского района. Ранее дамочка была судима по статье «Кража» и даже отбывала наказание в колонии-поселении. Ее освободили в конце 2020 года, тогда же она совершила свое очередное преступление. Обвинение ей вновь предъявили по той же, что и в предыдущий раз, части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (тайное хищение чужого имущества с незаконным проникновением в помещение).

Было установлено, что женщина гостила у знакомого. Она находилась в состоянии опьянения. В какой-то момент у нее созрел преступный план. Фактически женщина пошла по стопам знаменитого литературного персонажа – Паниковского. Правда, если тот воровал гусей, то орловчанка, за неимением таковых, решила украсть индоуток. Она подготовилась – нашла мешок, с которым затем тайком от хозяина дома залезла в хозяйственную постройку. Внутри был обустроен небольшой частный птичник. Женщина сунула в мешок двух индоуток, стоимостью 700 рублей каждая, после чего скрылась с места совершения преступления.

В судебном заседании она пояснила, что обвинение ей понятно и вину в содеянном она признает полностью. Суд назначил ей наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год и 8 месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

ИА «Орелград»