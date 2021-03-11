Реконструкция орловского ветсанутильзавода обойдется в 135 млн рублей

Сроки его обновления не названы

Правительство Орловской области утвердило документы по реконструкции ветсанутильзавода «Орловский». Об этом сообщила пресс-служба губернатора.

Работы пройдут в два этапа. Большая часть денег (108 млн рублей) пойдет на закупку нового оборудования. 19 млн рублей потратят на строительно-монтажные работы, 8 млн рублей – на «прочие затраты». Когда реконструкция начнется и завершится, в сообщении пресс-службы не указано.

Уточняется, что реконструкция нужна «в целях соблюдения экологической и эпизоотической безопасности Орловской области. Проект утвердили на основании положительного заключения компании «ВКТИстройдормаш-Проект».

ИА «Орелград»