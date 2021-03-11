У орловцев насчитали 36 тысяч единиц оружия

За 2020 год в регионе выявлено 487 нарушений хранения оружия.

В Орловской области 25 тысяч жителей владеют огнестрельным оружием, на руках у них более 36 тысяч единиц оружия. Об этом сообщил врио замглавы регуправления Росгвардии Сергей Кутепкин.

По его словам, за 2020 год в Орловской области прошло 12 тысяч проверок по факту хранения оружия. Силовики выявили 487 нарушений и составили по ним административные протоколы.

В правительстве Орловской области напомнили, что в 2020 году увеличили вознаграждение за добровольную сдачу огнестрельного оружия. В прошлом году всего четыре человека самостоятельно сдали оружие, им выплатили от 13 до 16 тысяч рублей.

ИА «Орелград»