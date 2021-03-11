В безопасные дороги под Орлом «вкатали» 171 млн казенных рублей

Чиновники рассказали, как потратили «дорожные» деньги.

Орловский районный Совет народных депутатов заслушал и принял к сведению отчет местной администрации об освоении бюджетных ассигнований районного дорожного фонда в 2020 году. Большая часть средств поступила из вышестоящих бюджетов. Так, в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в минувшем году ремонт производился на 18 объектах, причем на 15-ти из них, расположенных в семи сельских поселениях, он был комплексным.

Общая протяженность отремонтированных дорог составила 19,48 километра, а совокупная стоимость выполненных работ составила 171,03 миллиона рублей. Нетрудно подсчитать, что в среднем ремонт одного километра пригородных дорог обошелся казне в среднем в 8,78 миллиона рублей.

Кроме того, еще 16 участков автодорог на территории шести сельских поселений были отремонтированы в рамках поддержки, оказанной Орловскому району правительством региона. В данном случае за 69,6 миллиона рублей удалось привести в порядок 12,93 километра местных дорог. Таким образом, ремонт одного километра обошелся дешевле – примерно в 5,3 миллиона рублей в среднем.

Но еще дешевле обошлись дорожные работы, выполненные за счет средств Орловского района самостоятельно. Они были проведены в трех сельских поселениях. Ремонт пяти участков автодорог протяженностью 6,3 километра обошелся местной казне всего в 10,1 миллиона рублей, или в среднем в 1,6 миллиона рублей за каждый километр.

ИА «Орелград»