В Ливнах четверть нанимателей вовремя не платит за жилье

В городском парламенте рассказали о плате за муниципальные квартиры.

Депутаты Ливенского горсовета заслушали отчет администрации райцентра Ливны о взимании платы за социальный наем жилья. Речь идет о квартирах и комнатах, которые находятся в собственности муниципалитета. Ставки платы были утверждены решением Ливенского городского Совета народных депутатов еще в 2014 году. В зависимости от степени благоустройства они варьируются от 6,24 рублей до 6,86 рублей за квадратный метр в месяц.

Как следует из отчета местной мэрии, с января 2019 года начисления с разбивкой по лицевым счетам и оформление платежных документов и их рассылка по адресам ведутся управлением муниципального имущества. Кстати, если в 2018 году по договорам соцнайма сдавалось 556 квартир, то в 2019 году – 531, а в 2020-м — 514. Площадь муниципального жилого фонда на 1 января 2021 года составила 18442 квадратных метра, в него по-прежнему входят 514 квартир.

Однако квартир имеют разделенные лицевые счета, поэтому пата начисляется по 553 счетам.

С января 2020 года за социальный наем было начислено 1,512 миллиона рублей, в том числе 37,6 тысячи – пеней. При этом реальные поступления по договорам социального найма за 2020 год составили 1,575 миллиона рублей, или 112 процентов от запланированного объема поступлений. Однако в мэрии указывают на то, что «на полноту поступлений данного вида платежа влияют недобросовестные наниматели, процент которых доходит до 25 процентов от общего числа в отдельные месяцы».

Например, в 2018 году такие наниматели недоплатили 248 тысяч рублей, в 2019 году – 244 тысячи, в 2020 году – 396 тысяч рублей. В связи с этим, подчеркнули в управлении муниципального имущества, ведется претензионная работа в отношении неплательщиков. Так, в минувшем году в суд было подано 179 исков на сумму 497,3 тысячи рублей. Взыскано в результате было 396 тысяч. Кроме того, на исполнении у судебных приставов находятся еще 224 решения по искам на общую сумму 1,001 миллиона рублей.

ИА «Орелград»