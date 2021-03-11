В Орле 6 детей пострадали в ДТП с начала года

Полиция проверяет наличие детских кресел у автомобилистов

В Орле 6 детей-пассажиров пострадали в ДТП с начала 2021 года, сообщили в пресс-службе УМВД по Орловской области. Полиция проводит в городе рейды, чтобы проверить наличие детских кресел у автомобилистов.

Сотрудники ГИБДД и МВД сообщили, что в основном водители перевозят детей по правилам, но есть и нарушители. Уже 8 граждан оштрафовали на 3000 рублей за игнорирование правил безопасности маленьких пассажиров.

Полицейские напоминают, что несоблюдение правил перевозки детей – серьёзная угроза их жизни и здоровью.

ИА «Орелград»