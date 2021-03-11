В Орле 6 детей пострадали в ДТП с начала года

11.3.2021 | 16:45 Новости, Происшествия

Полиция проверяет наличие детских кресел у автомобилистов

В Орле 6 детей-пассажиров пострадали в ДТП с начала 2021 года, сообщили в пресс-службе УМВД по Орловской области. Полиция проводит в городе рейды, чтобы проверить наличие детских кресел у автомобилистов.

Сотрудники ГИБДД и МВД сообщили, что в основном водители перевозят детей по правилам, но есть и нарушители. Уже 8 граждан оштрафовали на 3000 рублей за игнорирование правил безопасности маленьких пассажиров.

Полицейские напоминают, что несоблюдение правил перевозки детей – серьёзная угроза их жизни и здоровью.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2021 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования