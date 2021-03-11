«Народные» названия общеизвестных городских мест закрепят официально
В Орле сквер Танкистов назовут сквером Танкистов, а парк «Ботаника» (внезапно) — парком «Ботаника». Орловская городская комиссия по наименованию и переименованию улиц одобрила названия для 9 общественных пространств, сообщили в пресс-службе мэрии.
Комиссия юридически закрепляет те названия городских пространств, которые и так уже стали «народными», прокомментировали в горадминистрации.
«Легитимные» названия получат следующие территории:
- сквер «Орловских партизан»;
- сквер Танкистов;
- сквер Ветеранов;
- парк «Ботаника»;
- сквер им. В.С. Калинникова;
- сквер им. И.А. Бунина;
- сквер Генерала Гуртьева;
- сквер «Тургеневский бережок»;
- Трубников бульвар.
Вопрос о названиях окончательно решит Орловский городской Совет народных депутатов.
ИА «Орелград»