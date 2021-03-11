«Народные» названия общеизвестных городских мест закрепят официально

В Орле сквер Танкистов назовут сквером Танкистов, а парк «Ботаника» (внезапно) — парком «Ботаника». Орловская городская комиссия по наименованию и переименованию улиц одобрила названия для 9 общественных пространств, сообщили в пресс-службе мэрии.

Комиссия юридически закрепляет те названия городских пространств, которые и так уже стали «народными», прокомментировали в горадминистрации.

«Легитимные» названия получат следующие территории:

сквер «Орловских партизан»;

сквер Танкистов;

сквер Ветеранов;

парк «Ботаника»;

сквер им. В.С. Калинникова;

сквер им. И.А. Бунина;

сквер Генерала Гуртьева;

сквер «Тургеневский бережок»;

Трубников бульвар.

Вопрос о названиях окончательно решит Орловский городской Совет народных депутатов.

ИА «Орелград»