В Орле сквер Танкистов назовут сквером Танкистов

11.3.2021 | 17:46 Новости, Общество

«Народные» названия общеизвестных городских мест закрепят официально

В Орле сквер Танкистов назовут сквером Танкистов, а парк «Ботаника» (внезапно) — парком «Ботаника». Орловская городская комиссия по наименованию и переименованию улиц одобрила названия для 9 общественных пространств, сообщили в пресс-службе мэрии.

Комиссия юридически закрепляет те названия городских пространств, которые и так уже стали «народными», прокомментировали в горадминистрации.

«Легитимные» названия получат следующие территории:

  • сквер «Орловских партизан»;
  • сквер Танкистов;
  • сквер Ветеранов;
  • парк «Ботаника»;
  • сквер им. В.С. Калинникова;
  • сквер им. И.А. Бунина;
  • сквер Генерала Гуртьева;
  • сквер «Тургеневский бережок»;
  • Трубников бульвар.

Вопрос о названиях окончательно решит Орловский городской Совет народных депутатов.

ИА «Орелград»

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