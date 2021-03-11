В Орле суд рассмотрел дело о нападении на полицейского на вокзале

Виновник неприятного инцидента понес заслуженное наказание.

Железнодорожный районный суд города Орла рассмотрел уголовное дело в отношении местного жителя. Молодого человека обвинили в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 318 УК РФ (применение насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей). Жертвой преступника стал сотрудник полицию.

Происшествие произошло в ноябре 2020 года. Оперуполномоченный отделения по контролю за оборотом наркотиков ЛО МВД России станции «Орел» нес службу в составе следственно-оперативной группы. Он находился при исполнении служебных обязанностей, в форменной одежде.

Около полуночи перед входом в здание железнодорожного вокзала его внимание привлек молодой человек. Сотрудник полиции предложил ему пройти медицинское освидетельствование на состояние алкогольного опьянения. Тот не только отказался, но и набросился на опера с кулаками и ударил его по лицу рукой.

В результате потерпевший испытал физическую боль и получил кровоподтек на нижней челюсти. Травма не была опасной для жизни и здоровья, но на дебошира завели уголовное дело. В суде он вел себя уже далеко не так агрессивно, как на вокзале, свою вину признал и просил вынести приговор без проведения судебного разбирательства. В результате за содеянное его наказали штрафом в размере 20 тысяч рублей.

ИА «Орелград»