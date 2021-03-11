В Орловской области наказали торговцев цветами

11.3.2021 | 15:03 Новости, Общество

Они попались на торговле без надлежащих документов.

Россельхознадзор в Орловской области наказал 13 индивидуальных предпринимателей и частников, торгующих цветами. Во всех случаях у бизнесменов не было необходимых документов, сообщила пресс-служба ведомства.

На торговцев составили протоколы по статье 10.3 КоАП о нарушении правил реализации подкарантинной продукции. Нарушения были выявлены на территории Ливенского, Верховского, Должанского, Краснозоренского и Колпнянского районов.

При этом отмечается, что карантинные объекты выявлены не были.

ИА «Орелград»

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