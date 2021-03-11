В Орловской области открытые уроки посвятят Александру Невскому

Уроки «Заступник земли Русской» пройдут в честь 800-летия святого.

В Орловской области в марте началось проведение открытых уроков в честь 800-летия князя Александра Невского, которые будут объединены общим названием «Заступник земли Русской». Как сообщает информационно-аналитический отдел Орловской митрополии РПЦ, цикл таких мероприятий стартовал с урока, проведенного в Некрасовской школе-интернате для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Занятия с детьми проводит настоятель Свято-Троицкого храма города Орла протоиерей Андрей Михалев.

Тема первого урока звучала так: «Александр Невский как историческая память и образ для подрастающего поколения». Напомним, что этот князь, воин и дипломат, причислен к лику святых. За свою жизнь он не проиграл ни одного сражения. А в историю этот князь вошел благодаря двум выдающимся победам: в Невской битве и Ледовом побоище. Кстати, в битве на Неве ему было всего 20 лет, а на Чудском озере – 22 года.

«Воспитанники Некрасовской школы-интерната узнали о детстве будущего святого, его искренней любви к Богу и Отечеству, — рассказали в Орловской митрополии РПЦ. — Отец Андрей рассказал, что основные свои военные победы князь Александр одержал в молодости. Впоследствии он прославился более как сильный политик и дипломат, однако периодически выступал и как военачальник».

Андрей Михалев отметил, что «именно святой благоверный князь Александр Невский должен стать тем идеалом, к которому нужно стремиться современной молодежи, а также тем, у кого нужно учиться ответственности».

ИА «Орелград»