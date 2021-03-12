Директорам орловских МУПов заплатят за вступление в брак

В Орловском районе утвердили новые правила найма глав МУПов.

Депутаты Орловского райсовета утвердили новое положение об условиях найма и оплаты труда руководителей муниципальных унитарных предприятий. Все предыдущие документы, которые регламентировали данные трудовые отношения, признаны утратившими силами. Согласно новым правилам ежемесячный должностной оклад руководителя МУПа будет определяться с учетом коэффициента кратности.

Базовый оклад для всех установлен в одинаковом размере – 12 792 рубля. Однако эта величина будет умножаться на коэффициент кратности, который, в свою очередь, зависит от среднесписочной численности работников предприятия. Если в МУПе трудится до 10 человек, то коэффициент кратности составит 3,4. Это означает, что месячный оклад директора столь маленького МУПа составит 43 492 рубля. Если в МУПе работает от 99 до 125 человек, то коэффициент кратности составит уже 5, то есть оклад начальника такого предприятия будет равен 63 960 рублей.

Величина должностного оклада важна еще и потому, что дополнительные финансовые бонусы привязаны к нему. Например, новыми правилами предусмотрена возможность выплаты главе МУП раз в год единовременной премии к профессиональному или одному из государственных праздников – в размере месячного должностного оклада. Такую же выплату директор МУПа получит в связи с бракосочетанием (первым), рождением ребенка, тяжелым заболеванием и юбилеем (первой юбилейной датой считается 50-летие, далее – через каждые пять лет).

Кроме того, директору МУП положен один должностной оклад к очередному отпуску. Кстати, этой категории руководителей за ненормированный рабочий день положен дополнительный отпуск продолжительностью пять календарных дней.

ИА «Орелград»