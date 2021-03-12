Еще трое орловцев умерли от коронавируса

12.3.2021 | 11:13 Новости, Общество

Общее число жертв достигло 470

За сутки еще три человека в Орловской области скончались от коронавируса, сообщили в федеральном оперативном штабе. Общее число жертв достигло 470.

Вместе с тем за сутки диагноз COVID-19 подтвердился у 70 человек, количество случаев выросло до 31 233. Выздоровел 81 человек (28 507 всего).

В целом по России за день коронавирус подтвердился у 9794 человек, общее количество случаев достигло 4 370 617. С начала пандемии выздоровели 3 973 029 пациентов, умерли 91 220.

ИА «Орелград»

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