Клычков утвердил цены на детские путевки

Стоимость путевок будет зависеть от продолжительности и сезонности смен.

Губернатор Орловской области Андрей Клычков издал постановление о мерах по организации отдыха и оздоровления детей в 2021 году. Он утвердил среднюю стоимость путевок в государственные учреждения Орловской области, тематику профильных смен, а также стоимость питания в лагерях с дневным пребыванием, организованных при школах. Согласно постановлению, цена будет по традиции варьироваться в зависимости от условий отдыха.

Так, средняя стоимость путевки в санаторно-курортные организации региона установлена в размере 25 338,39 рубля при продолжительности смены 21 день в летний период. Она рассчитана исходя из расходов на одного ребенка в день в размере 1206,59 рубля, в том числе на питание – 340,44 рубля в день. Аналогичная путевка при такой же смене, но весной, осенью и зимой будет стоить уже 29 139,18 рубля.

Цена летнего отдыха и оздоровления детей в загородных лагерях и детских оздоровительных центрах составит 21 115,29 рубля – при продолжительности смены 21 день и 14 076,86 рубля – при продолжительности смены 14 дней. Весной, осенью и зимой при смене в 10 дней стоимость путевки в такие учреждения составит 11 563,1 рубля, при семидневной смене — 8094,17 рубля.

Значительную часть расходов областной бюджет возьмет на себя. Так, губернатор уже распорядился выделить департаменту образования Орловской области 36,399 миллиона рублей на проведение оздоровительной кампании. Еще 2 миллиона рублей на профильную смену получит областное управление физической культуры и спорта. Кроме того, Клычков велел организовать мониторинг эффективности и качества оздоровления детей в Орловской области.

ИА «Орелград»