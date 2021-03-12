Клычков задумался о защите орловцев от вахтовиков

12.3.2021 | 17:31 Новости, Общество

На майские праздники они могут привезти в регион коронавирус, считает губернатор

Губернатор Орловской области Андрей Клычков заявил, что важно не допустить завоза вахтовиками COVID-19 из других регионов, сообщили в пресс-службе правительства.

По мнению Клычкова, на майские праздники они будут массово возвращаться в область: «В этой связи важно не допустить всплеска заболеваемости коронавирусной инфекцией, как это было в соответствующий период прошлого года». Губернатор также выразил надежду, что спад пандемии позволит ослабить ограничения.

Решение о том, какие мероприятия пройдут на майские праздники, область примет ближе к делу исходя из эпидемиологической ситуации, говорится в пресс-релизе правительства.

Напомним, ранее масочный режим в Орловской области продлили до 31 марта 2021 года.

ИА «Орелград»

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