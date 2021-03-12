Облздрав не увидел проблем в ситуации с психбольными в «Боткина»

Уладить её надеются набором нового персонала

Департамент здравоохранения Орловской области отреагировал на обращение фельдшера Дмитрия Серёгина по поводу психбольных в больнице им. Боткина в Орле. Ответ чиновников опубликован в Telegram-канале регионального антикоронавирусного штаба.

Как уже писал «Орелград», в «Боткина» перевели больных из Добринского психоневрологического интерната, где ранее произошла вспышка COVID-19. Теперь они нападают на сотрудников больницы и других пациентов, заявил фельдшер Дмитрий Серегин. Он обратился в департамент здравоохранения с просьбой решить проблему.

В департаменте рассказали, что пациентов с «с особым психосоматическим статусом» и так отправили лечиться в Орловскую областную психиатрическую больницу. А остальные поступили в противотуберкулезный диспансер, больницу им. Семашко и в «Боткина».

Ситуацию прокомментировал и главный врач больницы им. Боткина Александр Лялюхин. По его словам, для лечения от COVID-19 в учреждение поступило 47 пациентов из Добринского психоневрологического интерната. Лялюхин рассказал, что решить проблему планируется с помощью набора дополнительного медицинского персонала. Новые сотрудники будут ухаживать за больными «добринцами». Ко всему прочему, персоналу раздали переносные «тревожные кнопки».

«Официальных обращений и жалоб от пациентов и сотрудников в адрес администрации больницы на сегодняшний день не поступало», — заключил Лялюхин.

Как уже писал «Орелград», 4 марта региональный Роспотребнадзор подтвердил вспышку коронавируса в Добринском психоневрологическом интернате. По данным Telegram-канала «Орловская медицина», глава интерната пытался скрыть вспышку заболевания в учреждении. 11 марта сообщалось, что расследование причин вспышки COVID-19 в Добринском интернате продолжается.

ИА «Орелград»