Орловца заподозрили в распространении детского порно

По версии следствия, запрещенное видео мужчина выложил в интернет

Следственный комитет в Орловской области возбудил уголовное дело на 53-летнего мужчину. Его подозревают в распространении детской порнографии, сообщается на сайте ведомства.

«По данным следствия, в сентябре 2017 года и в марте 2018 года подозреваемый <…> в сети Интернет разместил видеофайлы, к которым пользователи имели свободный доступ, с порнографическим изображением несовершеннолетних», — говорится в сообщении.

Расследование уголовного дела продолжается. Отмечается, что оно возбуждено по материалам прокуратуры и полиции.

ИА «Орелград»