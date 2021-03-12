Орловчанка пожаловалась Музалевскому на хаотичную парковку

12.3.2021 | 10:45 Новости, Общество

Спикер облсовета пообещал женщине починить дорогу и обустроить стоянку

Пресс-служба орловского облсовета рассказала об итогах личного приема граждан, который провели спикер заксобрания Леонид Музалевский и его первый заместитель Михаил Вдовин. Кстати, на приеме также присутствовал известный актер Юрий Батурин – напомним, он баллотировался в облсовет от «Единой России» в 2016 году, но проиграл выборы.

На прием пришла уличком Ольга Карпова, жительница частного сектора улицы МОПРа в Орле. Она пожаловалась на парковку возле Центра детского творчества: по словам женщины, родители ежедневно привозят туда детей. В итоге машины разбили дорогу. Кроме того, автомобили паркуются так, что жители не могут даже пройти до своих домов.

Музалевский и Вдовин решили лично посетить улицу МОПРа. Там они встретились с представителем УКХ Орла и директором центра. Коммунальщики объяснили, что на ремонт улицы нужно около 7 млн рублей, но деньги на работы не выделялись. Сам центр уже направил в УКХ заявку на обустройство стоянки – проблему пообещали решить в 2021 году.

«Дорожная ситуация, сложившаяся с улицей МОПРа, непростая. Будем искать дополнительные средства из Дорожного фонда на её ремонт. Да и в целом необходимо пересматривать стратегию капитального ремонта дорог в городе. К сожалению, в Орле существует немало проблемных участков, ремонт которых должен проходить в рамках гарантийных обязательств за счёт подрядчика. Поэтому необходимо крайне ответственно подходить к их выбору, в первую очередь это касается банковских гарантий работы дорожников», — прокомментировал ситуацию Музалевский.

ИА «Орелград»

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