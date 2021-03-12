Орловский бизнесмен опустился на дно и уничтожил землю

Необычное дело об уничтожении плодородного слоя рассмотрели под Орлом.

Административное дело было заведено на одного из орловских индивидуальных предпринимателей, которого обвинили в грубом нарушении требований земельного законодательства РФ. Его наказали за уничтожение плодородного слоя почвы на землях сельскохозяйственного назначения Орловской области.

Факт нарушения был зафиксирован сотрудниками Территориального управления Россельхознадзора. Как пояснили в пресс-службе этого ведомства, вскрыт он был еще в декабре 2020 года при проведении планового осмотра на территории Карандаковского сельского поселения Мценского района. Инспекторы запротоколировали «факт перекрытия плодородного слоя почвы низлежащими породами (песок, камни) трех земельных участков сельскохозяйственного назначения». Общая площадь перекрытия составила 1,3 га.

«В ходе обследования территории были отобраны образцы (пробы) почвы и направлены в ФГБУ ЦНМВЛ для проведения почвоведческой экспертизы, — рассказали в ТУ Россельхознадзора. — Согласно заключениям эксперта на указанных земельных участках произошло ухудшение качественного состояния почвы и уничтожение плодородного слоя».

Также было установлено, что на указанной земле бизнесмен проводил некие работы с нарушением закона. В частности, он «осуществлял забор технологических проб со дна реки с последующим перемещением их на плодородный слой почвы». Его вина в совершении административного правонарушения была доказана. Бизнесмена наказали штрафом в размере 10 тысяч рублей.

ИА «Орелград»