Орловский коллектив подал жалобу на свое начальство

12.3.2021 | 16:30 Новости, Общество

Сигнал работников был проверен трудовой инспекцией.

В Орловской области прошла внеплановая проверка ООО «Коммунсервис-Колпна». Как сообщили в Государственной инспекции труда по региону, сотрудники которого и нагрянули на предприятие, прошла она по заявлению коллектива. Работники заподозрили свое начальство в нарушении своих трудовых прав. Проверка показала, что во многом их претензии обоснованы, ведь инспекторы вскрыли некоторые нарушения трудового законодательства.

«Не все работники при выплате заработной платы извещались работодателем в письменной форме о составных частях заработной платы и о размерах иных сумм, начисленных работникам, — пояснили в Государственной инспекции труда в Орловской области. — Также организацией были нарушены сроки выплаты заработной платы работникам за январь 2021 года».

Результатом проверки стало то, что директору этой компании было выдано предписание об устранении выявленных нарушений. Кроме того, само юридическое лицо, а также ответственное должностное лицо были привлечены к административной ответственности.

ИА «Орелград»

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