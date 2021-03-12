Сбитая в Орле женщина засудила водителя

Иск о компенсации морального вреда рассмотрел Кромской районный суд.

Как сообщает пресс-служба Кромского районного суда, иск подала местная жительница, а ответчиком по нему стал виновник ДТП. Кстати, происшествие произошло в областной столице. Как следует из материалов дела, в мае 2020 года ответчик двигался по Московскому шоссе в Орле на автомобиле «Фиат». Он сбил женщину, когда та переходила проезжую часть по пешеходному переходу.

В результате ДТП потерпевшая получила довольно серьезные травмы. Медики констатировали у нее стойкую утрату общей трудоспособности не менее чем на одну треть, а такие повреждения расцениваются как причинившие тяжкий вред здоровью. В декабре прошлого года виновник ДТП предстал перед уголовным судом и был наказан.

После этого потерпевшая подала иск о компенсации ей морального вреда, причиненного преступлением. Этот вред в своем иске женщина объяснила перенесенными ею физическими и нравственными страданиями. Требования были удовлетворены частично, поскольку суд снизил заявленную сумму компенсации. Тем не менее, виновника ДТП обязали выплатить потерпевшей 200 тысяч рублей.

ИА «Орелград»