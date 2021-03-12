Стало известно, кто будет продавать имущество Орловской области

Областные чиновники выбрали «оператора» для приватизации.

Конкурсная комиссия огласила результаты отбора юридических лиц для организации от имени Орловской области продажи приватизируемого имущества. Речь идет о выборе своего рода продавца, который заключит соглашение с властями региона. Этот документ даст ему право продавать государственное имущество Орловской области, в том числе акции, на аукционах, включая торги посредством публичного предложения. Ранее порядок отбора таких продавцов был утвержден правительством региона.

Конкурсный отбор стартовал еще в январе 2021 года. К потенциальным претендентам был предъявлен ряд обязательных требований. Например, комиссия должна была учесть опыт соискателя, а именно количество проведенных им за три последних года и признанных состоявшимися торгов по продаже государственного или муниципального имущества. Дополнительные баллы претендент мог получить за «обеспечение за свой счет в установленном порядке проведения оценки рыночной стоимости приватизируемого государственного имущества».

Впрочем, выставлять баллы и сравнивать их членам комиссии не пришлось. Согласно протоколу заседания комиссии, для участия в отборе поступила всего лишь одна заявка – от акционерного общества «Российский аукционный дом». Она была подана 10 февраля 2021 года и зарегистрирована в департаменте государственного имущества и земельных отношений Орловской области под №1.

Впрочем, эта заявка была рассмотрена по всем правилам, подавшая ее компания была единогласно признана победителем конкурсного отбора. То есть этот продавец теперь будет представлять интересы Орловской области при выполнении программы приватизации. Кстати, согласно региональному законодательству, сумма вознаграждения продавца за оказанные им услуги не входит в цену продажи приватизируемого имущества. Она должна оплачиваться покупателем такого имущества.

ИА «Орелград»