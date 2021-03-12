В Орле арендаторы продали велотренажер хозяина квартиры

12.3.2021 | 11:47 Новости, Общество

Полиция расследует уголовное дело о краже

В Орле снимавшая квартиру молодая пара продала велотренажер хозяина жилища. Кражу раскрыли сотрудники полиции, сообщила пресс-служба регуправления МВД.

К правоохранителям обратился хозяин квартиры. Он рассказал, что сдавал её молодой паре. Недавно они через SMS-сообщение рассказали мужчине, что съехали, а ключи оставили в почтовом ящике. Когда хозяин пришел проверять жилище, он обнаружил пропажу велотренажера. Мужчина позвонил бывшим квартирантам, но те заявили, что ничего об этом не знают. Тогда арендодатель и пошел в полицию.

Силовики вызвали на беседу 28-летнего мужчину, снимавшего квартиру. Он не стал отпираться и сознался в краже. По словам арендатора, он выложил объявление о продаже велотренажера на сайт объявлений. Вскоре на устройство нашелся клиент.

Вора отпустили под подписку о невыезде. Расследование уголовного дела продолжается.

ИА «Орелград»

 

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С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
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