В Орле хулиган испортил две машины на парковке

Автомобили принадлежали совершенно незнакомым ему людям.

Как сообщает Орловский районный суд, обвинительный приговор был вынесен по уголовному делу, возбужденному в отношении местного жителя. Его признали виновным в умышленном повреждении двух автомобилей из хулиганских побуждений. Преступление молодой человек совершил в июле 2020 года. Естественно, в тот момент он находился в состоянии алкогольного опьянения. В противном случае, возможно, он не сделал бы того, что сделал.

Было установлено, что злоумышленник находился на парковке. Что именно пришло ему в голову, можно только гадать. Но известно, что подсудимый схватил с земли кусок кирпича и нанес им удар по задней дверце автомобиля «Фольксваген Пассат». Затем его внимание переключилось на припаркованный рядом автомобиль «Лада Самара».

Этой машине от хулигана досталось еще больше. Сначала он дважды ударил ногой по ее дней дверце, затем бросил в автомобиль кирпич. После этого молодчик поднял кирпич и дважды ударил им по водительской дверце. Кстати, обе машины принадлежали совершенно незнакомым хулигану людям.

В судебном заседании он полностью признал себя виновным и ходатайствовал о рассмотрении дела в особом порядке. без проведения судебного разбирательства. Суд признал его виновным по ч.2 ст.167 УК РФ, но при вынесении приговора учел наличие у хулигана маленького ребенка. В результате злоумышленник получил 2 года лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год и 6 месяцев.

ИА «Орелград»