Заболеваемость коронавирусом на Орловщине остается выше среднероссийской

В Орловской области заражаются 11,14 человек на 100 тысяч населения, а в России – 7,17

Заболеваемость COVID-19 в Орловской области остается выше среднероссийской, констатировал руководитель управления Роспотребнадзора Александр Румянцев на заседании регионального оперштаба по борьбе с коронавирусом.

За неделю заболеваемость COVID-19 на Орловщине снизилась на 11%. Впрочем, ежедневно в регионе заражаются 11,14 человек на 100 тысяч населения. В среднем по России этот показатель гораздо ниже – 7,17.

«Средний темп прироста заболеваемости новой коронавирусной инфекцией за неделю в регионе составил 0,26% (средний темп прироста заболеваемости новой коронавирусной инфекцией за неделю по Российской Федерации – 0,24%). Коэффициент распространения инфекции (Rt) — 1,0», — поделились в правительстве Орловской области.

Также сообщается, что за последнюю неделю доля детей в числе новых больных составила 4% (23 случая), взрослых – 96% (549 случаев). Зарегистрировано 64 семейных очага COVID-19, количество инфицированных в них – 139 человек.

«По сравнению с предыдущей неделей рост заболеваемости новой коронавирусной инфекцией отмечен на 8 административных территориях. Наибольший рост – на территории Залегощенского, Орловского, Кромского и Урицкого районов. Кроме этого, высокий показатель заболеваемости на 100 тысяч населения сохраняется на территориях Должанского района, Болховского, Колпнянского и Дмитровского районов», — добавила пресс-служба администрации.

ИА «Орелград»