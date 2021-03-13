Льготы по транспортному налогу получили 40 тысяч орловцев

Общая сумма льгот по имущественным налогам превысила 170 млн рублей.

Управление Федеральной налоговой службы России по Орловской области обнародовало данные о предоставлении жителям региона льгот по имущественным налогам. Согласно приведенным данным, в 2020 году только по транспортному налогу льготы в регионе получили более 40 тысяч граждан. Еще свыше 142 тысяч орловцев воспользовались правом на вычеты по земельному налогу, а преференции по налогу на имущество коснулись порядка 196 тысяч жителей Орловской области.

«Общая сумма льгот по имущественным налогам физических лиц превысила 171 миллион рублей, — уточнили в пресс-службе регионального управления ФНС России. — Благодаря изменениям в законодательстве многим категориям налогоплательщиков больше не требуется в обязательном порядке заявлять льготы».

Например, так называемый беззаявительный порядок получения льгот действует для пенсионеров, предпенсионеров, инвалидов, многодетных семей, а также владельцев хозпостроек площадью не более 50 квадратных метров, у которых основание для предоставления вычета возникло не ранее 2018 года. Они могут не направлять заявления о предоставлении льгот, поскольку налоговики в рамках межведомственного взаимодействия сами получат необходимую информацию.

«Если окажется, что в полученном налоговом уведомлении льгота не учтена, гражданин может обратиться в любую налоговую инспекцию или в отделения МФЦ региона с заявлением на льготу по установленной форме и налог будет пересчитан, — подчеркнули в УФНС. — Подать заявление можно в налоговую инспекцию при личном визите, а также через «Личный кабинет налогоплательщика» или по почте».

ИА «Орелград»