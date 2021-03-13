Обновление системы образования в Орле обойдется в 11 млрд рублей

За счет бюджетных вложений качество образования обещают повысить.

Мэр Орла Юрий Парахин утвердил целевую программу «Развитие муниципальной системы образования города Орла на 2021-2023 годы». Согласно ее паспорту, общий объем финансирования составит 11,5 миллиарда рублей, из которых около 6,3 миллиарда должно поступить из бюджета области. Оставшуюся сумму город обещает вложить из своей казны. Отметим, что доля города сопоставима с его годовым бюджетом.

Авторы программы поставили несколько целей. Одна из них – «стабильное функционирование многоуровневой системы образования, включающей в себя дошкольное, общее, в том числе образование по адаптированным программам, и дополнительное образование». Кроме того, они надеются, что реализация программы повысить уровень удовлетворенности населения качеством образовательных услуг. Также предусмотрено увеличение охвата детей дополнительными общеразвивающими программами и обучением в детско-юношеских спортивных школах.

Один из разделов программы предусматривает обеспечение мер поддержки педагогов и талантливых детей и молодежи, еще один — повышение эффективности использования бюджетных средств в сфере образования и обеспечение финансово-хозяйственной самостоятельности учреждений образования. Последнее достигнуть планируется за счет «реализации принципов нормативного финансирования при расчете субсидии на выполнение муниципального задания».

Судя по преамбуле, городские власти считают, что и действующая муниципальная система образования «эффективно выполняет задачи по обучению подрастающего поколения». В качестве доказательства чиновники, правда без указания конкретных цифр, приводят результаты ЕГЭ. На текущий момент в систему муниципального образования города Орла входят 43 школы, 77 дошкольных организаций, 14 учреждений дополнительного образования и Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи для детей.

Общее количество школьников составляет 34 849 человек, в том числе 3926 первоклассников. В односменном режиме работают 11 общеобразовательных организаций, а школы №№36 и 26, 35 организуют учебный процесс в пятидневном режиме. Добавим, что в Орле действуют 187 классов с углубленным изучением предметов, 39 профильных классов и 21 профильная группа в общеобразовательных классах, а также 51 класс-комплект для обучающихся по адаптированным общеобразовательным программам.

ИА «Орелград»