Орловский губернатор велел охранять окрестности Красной Площади

Остатки степи под орловской деревней признали памятником природы.

В Орловской области появился очередной памятник природы. Таковым губернатор Андрей Клычков объявил остатки разнотравной типчаковой степи с ковылем, расположенные в Колпнянском районе. Новоявленный памятник расположен в 400 метрах к западу от деревни Красная Площадь. Он занимает территорию размером в 3,44 гектара.

Объект официально получил статус памятника природы регионального значения, а занятая им территория признана особо охраняемой. По традиции, губернатор своим постановлением также утвердил границы нового памятника и режим его охраны.

Кстати, он так и будет называться — «Остатки разнотравной типчаковой степи с ковылем». Согласно постановлению губернатора, на его территории запрещается любая хозяйственная деятельность, способная повлечь за собой нарушение сохранности памятника природы. Так, губернатор запретил там строительство зданий, дорог и трубопроводов, линий электропередачи и прочих коммуникаций.

Запрещено проведение геолого-разведочных работ, поиск и добыча полезных ископаемых, создание складов и полигонов для хранения отходов, а также радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ.

По территории остатка степи нельзя ездить на транспорте, причем запрет касается всех видов транспорта. Под ограничения попали также разведение костров, сжигание сухих листьев и травы, самовольная посадка деревьев и кустарников, сбор зоологических и ботанических коллекций, палеонтологических образцов.

ИА «Орелград»