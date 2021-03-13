Орловское УФАС объяснило рост цен на газовое топливо

Повышение цен эксперты объясняют тенденциями оптового рынка

Как уже рассказывал «Орелград», в Орловской области в феврале 2021 года было зафиксировано заметное повышение цен на газовое моторное топливо. Комментарий по этому поводу дало Орловское УФАС России. Оно рассказало о ситуации на региональном товарном рынке реализации сжиженного углеводородного газа, подчеркнув, что в регионе еженедельно осуществляется мониторинг цен на СУГ. Запасы сжиженного газа являются достаточными для удовлетворения спроса потребителей Орловской области, дефицита нет, заверили в ведомстве.

«На территории Орловской области расположено более 30 АГЗС. С точки зрения достаточности и удобства местонахождения АГЗС на территории региона розничный рынок СУГ Орловской области в целом отвечает запросам потребителей, — сообщили в Орловском УФАС. — На рынке присутствуют как «сильные игроки», владеющие широкой сетью АГЗС, так и независимые трейдеры, владеющие одной-двумя заправками. Половина заправок, действующих на территории региона, расположены на территории областного центра».

Что касается февральского роста цен, то антимонопольная служба региона напрямую связывает его с повышением оптовых цен. В УФАС подсчитали, что с начала текущего года оптовые цены на СУГ для розничных продавцов в регионе выросли на 10-19 процентов. В то же время рост розничных цен за указанный период был гораздо меньшим и составил от 1,9 до 8 процентов. В настоящий момент цены на СУГ варьируются в диапазоне от 25,5 до 26,9 рубля за литр в различных муниципальных образованиях Орловской области. Кое-где розничная цена достигает и 28 рублей за литр. При этом, напоминают в УФАС, покупателям предоставляют различные скидки, в том числе по картам лояльности.

«В связи с тем, что Минэнерго и ФАС с начала марта повысили норматив продаж нефтепродуктов на бирже, в частности СУГов – с 5 до 7,5 процента, предполагается, что в ближайшее время предложение на бирже вырастет, а спрос и цены снизятся», — резюмировали в Орловском УФАС.

ИА «Орелград»