Патриотический видеоконкурс проведут в Орле

13.3.2021 | 10:33 Культура, Новости

Конкурс видеосюжетов сделают открытым для участников.

Как сообщили в Орловской областной библиотеке имени Бунина, которая выступает в роли одного из организаторов мероприятия, конкурс видеосюжетов пройдет под названием «Героям — честь!» с 11 марта по 6 мая 2021 года. Это будет уже III открытый региональный патриотический конкурс, к участию в котором приглашаются школьники и студенты не только Орловской области, но и других регионов.

«Конкурс «Героям – честь!» призван привлечь внимание молодежи к славным страницам истории нашей страны, сохранить память о ветеранах Великой Отечественной войны, участниках локальных конфликтов второй половины XX – начала XXI вв.», — пояснили в областной библиотеке.

С положением можно ознакомиться на сайте этого учреждения. Конкурс пройдет в три этапа, победители в каждой номинации получат именные дипломы. Всего организаторы предусмотрели четыре номинации: песня-посвящение на военную тематику, авторское чтение стихотворения-посвящения собственного сочинения, чтение стихотворения-посвящения других авторов и чтение прозы, посвященной теме Великой Отечественной войны.

Участники могут использовать произведения на тему военно-патриотического воспитания, песни военных лет, песни о подвигах советских и российских солдат, а также песни современных композиторов военно-патриотической направленности. Кстати, библиотека оставляет за собой право использовать созданные участниками материалы для размещения на своем сайте и других своих информационных ресурсах без уведомления автора и выплаты авторского вознаграждения.

Добавим, что основной задачей конкурса заявлено воспитание чувства патриотизма и уважения к участникам исторических событий. В состав жюри войдут представители Областной библиотеки имени Бунина, Орловского государственного института культуры и орловских театров.

ИА «Орелград»

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