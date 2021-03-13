В Орловской области рост цен на топливо обогнал инфляцию

Статистики обнародовали данные об изменении цен в регионе.

Орелстат обнародовал оперативные данные об индексе потребительских цен в феврале 2021 года. Сообщается, что в Орловской области цены и тарифы на товары и услуги за прошедший месяц повысились в среднем на 0,7 процента. При этом по сравнению с февралем 2020 года они выросли на 6,1 процента.

Статистики подсчитали, что стоимость моторного топлива по сравнению с январем 2021 года увеличилась на 0,9 процента, то есть бензин, солярка и газовое топливо, по сути, обогнали темпы роста инфляции в регионе. Кстати, по сравнению с февралем 2020 года стоимость топлива выросла в среднем на 4,4 процента. При этом наиболее заметными темпами дорожает газовое топливо.

В Орелстате подсчитали, что оно в феврале 2021 года подросло в цене на 4,1 процента, а по отношению к февралю 2020 года рост составил 14,5 процента. Для сравнения, автомобильный бензин различных марок по сравнению с показателем годичной давности подорожал на 4,4 процента. Лидером же по росту цен в феврале стали продовольственные товары, подорожавшие в среднем на 1,2 процента. Кстати, цены и тарифы на услуги в Орловской области за месяц выросли всего на 0,2 процента.

«Среди наблюдаемых видов услуг подорожали абонентская плата за пакет услуг сотовой связи на 1,4 процента, ксерокопирование документа — на 2,3 процента, помывка в бане в общем отделении — на 3 процента, годовая стоимость полиса добровольного страхования легкового автомобиля от стандартных рисков (КАСКО) — на 3,2 процента», — сообщает Орелстат.

ИА «Орелград»