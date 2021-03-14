Орловский суд рассмотрел дело о ЧП в колхозе

Потенциальный виновник происшествия избежал уголовного наказания.

Ливенский районный суд вынес постановление о прекращении уголовного дела с применением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа. Как следует из материалов, это дело было заведено на бригадира местного колхоза. Его обвиняли в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда).

Поводом для возбуждения дела стал несчастный случай на производстве, который произошел еще в сентябре 2019 года. По версии следствия, подсудимый в то утро приказал троим подсобным рабочим очистить крышу здания АВМ (агрегат приготовления витаминно-травяной смеси) от зерновой шелухи. Но об этом он, видимо, забыл предупредить начальника цеха растениеводства. Соответственно, не был получен наряд-допуск на производство работ на высоте.

Между тем, рабочие вооружились лопатами, предназначенными для уборки снега, метлами и по лестнице забрались на крышу. Во время работы под одним из рабочих проломился лист шиферного покрытия, в результате он упал с высоты 5 метров на ленту транспортера подачи зерна. Пострадавший получил тяжелые травмы, которые по признаку опасности для жизни квалифицируются как причинившие тяжкий вред здоровью.

По итогам проверки причинно-следственная связь была выявлена между ЧП и незаконным бездействием бригадира комплексной бригады колхоза, допустившего преступную небрежность и не принявшего мер по недопущению необученного персонала к работе на высоте без применения удерживающих и страховочных систем.

Впрочем, в суде следователь Ливенского МСО СУ СК с согласия руководителя следственного органа подала ходатайство о прекращении в отношении бригадира уголовного дела, которое было удовлетворено. От уголовного преследования его освободили, но назначили меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 50 тысяч рублей. При этом было учтено, что бригадир раскаялся в содеянном, моральный и материальный ущерб полностью возместил, а также принес извинения потерпевшему.

ИА «Орелград»