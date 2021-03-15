Горячее питание не получают 15% орловских школьников

15.3.2021 | 17:05 Новости, Общество

В основном это ученики 5-11 классов

Только 85% процентов орловских детей получают горячие обеды в школах, сообщили в пресс-службе правительства Орловской области.

Горячее питание получают 99,3% учеников начальной школы и только 73,9% школьников 5-11 классов. На заседании регионального правительства отметили, что сейчас всех нужно снабдить обедами, так как буфет не может заменить детям полноценное питание.

Как рассказал глава регионального Роспотребнадзора Александр Румянцев, в орловских школах регулярно проверяют качество обедов, размер порций и безопасность продуктов. Румянцев также сообщил, что Роспотребнадзор проводит и внеплановые проверки в школьных столовых. Они прошли уже почти в половине школ области.

ИА «Орелград»

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